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Число выявленных за неделю случаев заражения COVID-19 снизилось в России впервые с мая

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Количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в России снизилось впервые с начала мая, сообщает ТАСС.

«Впервые с майских праздников в России за неделю выявили меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней, – 168 408 против 174 800 (снижение почти на 3,7%)», – отмечает издание.

Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, подтвердили 6 126 541 случай заражения – 4,2% населения. Коэффициент распространения коронавируса, согласно подсчетам ТАСС, за семь дней снизился с 1,02 до 0,99. Он держится ниже единицы уже шесть дней подряд.

Однако смертность, согласно цифрам, остается на высоком уровне, в том числе в Иркутской области. Напомним, в регионе уже 10 дней подряд ежесуточно умирают более 30 людей с коронавирусом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Число выявленных за неделю случаев заражения COVID-19 снизилось в России впервые с мая
Три недели подряд в Иркутске коронавирусом ежедневно заболевают более 100 человек
После вакцинации от ковида заболели не более 2,5% граждан – глава минздрава РФ
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