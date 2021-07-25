Число выявленных за неделю случаев заражения COVID-19 снизилось в России впервые с мая

Количество выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в России снизилось впервые с начала мая, сообщает ТАСС.

«Впервые с майских праздников в России за неделю выявили меньше заболевших, чем за предыдущие семь дней, – 168 408 против 174 800 (снижение почти на 3,7%)», – отмечает издание.

Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, подтвердили 6 126 541 случай заражения – 4,2% населения. Коэффициент распространения коронавируса, согласно подсчетам ТАСС, за семь дней снизился с 1,02 до 0,99. Он держится ниже единицы уже шесть дней подряд.

Однако смертность, согласно цифрам, остается на высоком уровне, в том числе в Иркутской области. Напомним, в регионе уже 10 дней подряд ежесуточно умирают более 30 людей с коронавирусом.