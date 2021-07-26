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Бурятская лучница завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Лучница Светлана Гомбоева из Бурятии в составе сборной команды России завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио, сообщается на сайте республиканского правительства.

<p>Фото с сайта правительства Республики Бурятия</p>

Фото с сайта правительства Республики Бурятия

«В составе российской команды на олимпийском турнире с командами из других стран также состязались лучница Ксения Перова из Свердловской области, которая уже имеет серебряную медаль с Олимпиады в Рио, и Елена Осипова из Таганрога – она, как и Светлана Гомбоева приехала на олимпийские старты впервые», – говорится в сообщении.

<p>Фото с сайта правительства Республики Бурятия</p>

Фото с сайта правительства Республики Бурятия

XXXII Олимпийские игры проходят в японском городе Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В соревнованиях принимают участие более 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Будет разыграно 339 комплектов наград в 41 виде спорта.


<p>Фото с сайта правительства Республики Бурятия</p> <p>Фото с сайта правительства Республики Бурятия</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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