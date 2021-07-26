ВТБ обеспечил централизацию казначейских функций для АО «Татэнерго»

Банк ВТБ и АО «Татэнерго» реализовали индивидуальное решение по материальному пулингу, способствующее оптимизации расчетов и повышению качества управления внутригрупповой ликвидностью.
В рамках проекта АО «Татэнерго» и его филиалам были открыты доходные и расходные счета. Собственная и агентская выручка в автоматическом режиме аккумулируется на мастер-счете головной организации согласно установленному АО «Татэнерго» графику.
Казначейство компании через единое рабочее окно в системе «ВТБ Бизнес-онлайн» имеет право распоряжаться расходными счетами филиалов и формировать платежные документы от их имени. Платежные поручения исполняются путем автоматического финансирования на необходимую сумму с мастер-счета головной организации.
«Содействие крупным корпорациям в централизации казначейских функций — одно из приоритетных направлений работы ВТБ. Решение, предложенное АО „Татэнерго“, нацелено на повышение качества управления внутригрупповой ликвидностью и оптимизацию расчетной функции регионального энергетического холдинга. Уверен, что проект позволит не только повысить качество управления ликвидностью компании, но и существенно сократить трудозатраты АО „Татэнерго“ на оформление и сопровождение расчетных операций», — отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.
Банк ВТБ более девяти лет предоставляет линейку пулинговых продуктов для реализации казначейских функций. С 2012 года услугой воспользовались более 100 клиентов крупного бизнеса из транспортной, торговой, нефтехимической и металлургической отраслей. Для многих из них банк разработал индивидуальные решения в соответствии с потребностями каждого клиента.
Справка
АО «Татэнерго» — одна из крупнейших региональных генерирующих компаний Российской Федерации. Установленная электрическая мощность АО «Татэнерго» составляет 5359,9 МВт. Установленная тепловая мощность электростанций АО «Татэнерго» составляет 7346 Гкал/час.
Общество с 01 декабря 2008 года работает на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) и осуществляет поставку электрической энергии и мощности более 250 контрагентам на территории Российской Федерации. Продажу тепловой энергии АО «Татэнерго» осуществляет на территории Республики Татарстан.
Консолидированная выручка АО «Татэнерго» по итогам 2020 г. составила 39,7 млрд. рублей.