ВТБ: траты россиян за рубежом за последний месяц выросли на треть

За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах увеличился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем — до 2,4 млрд рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц клиенты ВТБ потратили в Турции 357 млн рублей, что почти в 6 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально — на гостиницы, развлечения и рестораны. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 21%. Единственным исключением стала аренда автомобилей и мотоциклов — клиенты ВТБ нарастили траты в этой категории на 41% даже по сравнению с 2019 годом, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Аналогичный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам — объем затрат клиентов ВТБ на аренду авто за месяц вырос в 1,5 раза (52 млн рублей). Более чем вдвое увеличились расходы на экскурсии (102 млн), на 71% — на развлечения (46 млн), на 42% — на гостиницы (670 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам клиентов ВТБ за границей все еще более чем вдвое уступает допандемийному показателю 2019 года.

Среди других стран, помимо Турции, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Болгария. Оборот по картам клиентов ВТБ в ней вырос в 3 раза — до 28 млн рублей. В 2,5 раза увеличились расходы клиентов в Хорватии (70 млн) и в Греции (197 млн), открывшей в июне въезд на острова; почти в 1,5 раза — в Италии (246 млн), на 12% — на Кипре (218 млн). При этом Хорватия и Кипр стали даже востребованнее, чем были до пандемии в этот же период времени (+6% и +21% по обороту соответственно).

В целом по итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 года и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн), Беларусь (679 млн), США (627 млн), Испания (581 млн), Кипр (503 млн), Великобритания (423 млн), Франция (299 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Мальдивы (прирост в 2,5 раза), Сейшелы (+65%), ОАЭ (в 1,5 раза), Сербия (+26%), Марокко (+16%).

«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма — по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля.