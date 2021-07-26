Почта России и группа ВТБ построили логистический хаб в Хабаровске

23 июля объект посетили Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России», Максим Орешкин, Помощник Президента РФ, председатель совета директоров АО «Почта России» и Михаил Дегтярев, врио Губернатора Хабаровского края.

Логистический центр в Хабаровске (ЛПЦ) стал вторым хабом, построенным в рамках проекта «Национальные логистические технологии». Проект реализуют Почта России и группа ВТБ в лице ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 2,3 млрд рублей. Сейчас в терминале проходят пуско-наладочные работы. Выход центра на проектную мощность планируется в 4 квартале 2021 г.

Центр в Хабаровске стал крупнейшим объектом инфраструктуры Почты России на Дальнем Востоке. Площадь терминала составляет более 21 тыс. кв. метров. В сутки он может обрабатывать до 300 000 посылок и писем. Зона интернет-торговли (фулфилмента) позволяет одновременно хранить до 700 000 единиц товаров и комплектовать до 9 500 заказов в сутки.

ЛПЦ расположен в непосредственной близости от аэропорта Хабаровск Новый. Он станет ключевым логистическим объектом в Дальневосточном федеральном округе по обработке почты для Хабаровского края, Амурской области и Еврейского автономного округа.

«Логистический центр в Хабаровске — второй терминал, который мы запускаем в этом году вместе с группой ВТБ. Для нас это очень важный инфраструктурный проект, который в перспективе позволит нам обеспечить быстрой доставкой все население страны. Когда проект будет полностью завершен, мы сможем сократить сроки доставки онлайн-заказов и писем в крупные города страны до суток, а в областные центры — до трех дней», — отметил Максим Акимов, генеральный директор Почты России.

Олег Панкратов, Генеральный Директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг отметил: «Логистическая инфраструктура является важным направлением для Холдинга и группы ВТБ в целом, и мы продолжим инвестировать в эту отрасль, формируя портфель проектов. Дальний Восток также является стратегически важным регионом для нас, в котором мы планируем реализовать инфраструктурные проекты, нацеленные на экономическое развитии региона и страны в целом».

В здании терминала находятся зоны сортировки посылок, мелких пакетов и писем, склад для хранения и сбора интернет-заказов (фулфилмента), место авиа-обмена и зона службы авиационной безопасности. Почти все процессы автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения Почты России. Это повышает качество и точность обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей.