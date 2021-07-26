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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 доходных вкладов для премиальных клиентов

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных депозитов в рублях для премиальных клиентов, который подготовила* аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В число лучших предложений вошли сразу два продукта Уралсиба – вклады «Доход. Статус» и «Доход. Приоритет».
 
В исследование включены вклады банков из Топ-30 по объему портфеля депозитов. Сумма вклада — 5 млн, срок – 1 год.
 
При составлении рейтинга учитывались только предложения для премиального сегмента, депозиты с одинаковыми процентными ставками для массового и премиального сегментов в выборку не попали. Продукты в рейтинге ранжированы по величине самых высоких номинальных ставок по указанным продуктам.
 
Получить подробную информацию по продуктам для премиальных клиентов можно в офисах банка с премиальным обслуживанием, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
 
*Рейтинг опубликован 16.07.2021 г.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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