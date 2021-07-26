Из всех доступных вариантов ЦБ избрал наиболее «ястребиный». Аналитик Росбанка – о повышении ставки ЦБ

Из всех доступных вариантов для решения по ставке Банк России избрал наиболее «ястребиный» – повышение ключевой ставки на 100 бп в сопровождении жесткой риторики. Готовность рассматривать целесообразность дальнейшего повышения ставки на последующих заседаниях представляет лишь одну сторону медали. Вторая и более отчетливая сторона – повышение прогноза среднего уровня ключевой ставки с 26 июля до конца года на уровне 6.5-7.1%, отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка, комментаруя повышение ключевой ставки ЦБ РФ:

– Регулятор, как и прежде, готов рассматривать широкий набор факторов: от фактических данных по инфляции и ее отклонения от прогнозной траектории (в этот раз была повышена до 5.7-6.2% г/г на конец 2021 года и до 4.0-4.5% г/г на конец 2022 года) до прогноза развития ситуации в экономике и на финансовых рынках. Однако сочетание резкого повышения ставки с жесткой риторикой и повышенным (но все еще сходящимся к цели) прогнозом по инфляции указывает на увеличение веса инфляционных ожиданий потребителей и производителей в функции оценки рисков регулятора.

Стоит отметить, что управление инфляционными ожиданиями представляет более сложный (и до сих пор не совсем прозрачный) механизм с точки зрения инструментальной роли ключевой ставки, нежели управление денежными агрегатами. В идеале оно должен опираться на более прозрачную политику правительства в области регулирования ценовых перекосов, в противном случае процентная политика Банка России рискует оказаться жестче как в части уровня, так и в части длительности отклонения от «нормы».

Возможно, именно поэтому регулятор перестал цитировать уровень «нейтральной ставки» – после повышения ключевая ставка оказалась выше прошлогоднего нейтрального диапазона 5.0-6.0%, но в пределах диапазона 6.0-7.0%, использованного до пандемии. Мы пока не уверены, что реставрация старого диапазона оправдана и полагаем, что стабилизация инфляции в ближайшие месяцы вернет в повестку снижение ключевой ставки в интервал 5.0-6.0% на горизонте до 2022 года.