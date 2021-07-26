Райффайзенбанк увеличил кредитную линию для ПАО «Квадра» до 10 млрд рублей

Райффайзенбанк увеличил кредитный лимит с 5 до 10 млрд рублей на П АО «Квадра» . В рамках развития сотрудничества Райффайзенбанк и П АО «Квадра» заключили соглашение об увеличении возобновляемой кредитной линии с 5 до 10 млрд рублей, а также ряд новых соглашений о возобновляемой и невозобновляемой долгосрочных кредитных линиях.

Денежные средства в рамках кредитных линий могут быть направлены на финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании «Квадра».

«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики. Работа с лидерами рынка электроэнергетики, такими как „Квадра“ — один из наших приоритетов. Компания непрерывно повышает эффективность операционной и инвестиционной деятельности, и мы благодарны ей за доверие и сотрудничество на протяжении нескольких лет», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.