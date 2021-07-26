Райффайзенбанк увеличил кредитную линию для ПАО «Квадра» до 10 млрд рублей

Райффайзенбанк увеличил кредитный лимит с 5 до 10 млрд рублей на ПАО «Квадра». В рамках развития сотрудничества Райффайзенбанк и ПАО «Квадра» заключили соглашение об увеличении возобновляемой кредитной линии с 5 до 10 млрд рублей, а также ряд новых соглашений о возобновляемой и невозобновляемой долгосрочных кредитных линиях.
Денежные средства в рамках кредитных линий могут быть направлены на финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании «Квадра».
«Райффайзенбанк обладает глубокой экспертизой в финансировании клиентов из разных отраслей экономики. Работа с лидерами рынка электроэнергетики, такими как „Квадра“ — один из наших приоритетов. Компания непрерывно повышает эффективность операционной и инвестиционной деятельности, и мы благодарны ей за доверие и сотрудничество на протяжении нескольких лет», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 3 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору.
Публичное акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») — одна из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний (ТГК), созданных в процессе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». Основными видами деятельности ПАО «Квадра» являются производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания работает в 10 областях — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульско, и обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии. В состав ПАО «Квадра» входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 317 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5,8 тысяч км. Общая установленная электрическая мощность компании — 3,13 ГВт, тепловая — 14,86 тысяч Гкал/ч.