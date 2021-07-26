Из Москвы в Сибирь: En+ построит головной офис в Иркутске

En+ Group стала одной из первых крупных российских компаний, которая решила перевести штаб-квартиру из Москвы в Сибирь, где сосредоточены основные активы группы. Строительство головного офиса в центре Иркутска уже началось. Как сообщили порталу SIA.RU в пресс-службе компании, к текущему моменту на объекте завершена заливка фундамента, а само здание должно быть сдано во втором квартале 2022 года.

En+ построит головной офис в Иркутске на Цесовской набережной (ул. 5 Армии, 2)

От слов к делу

Предложения перенести головные офисы крупных российских компаний в регионы периодически звучат на разных уровнях власти. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала перевести из Москвы «Газпром», «Роснано», «Росэнергоатом» и РЖД, потом идею подхватили в Минэкономразвития. Цель одна – поддержать российские регионы.

С похожей идеей – оставить деньги в регионах и перестать кормить Москву – в прошлом году на Столыпинском форуме выступил основатель En+ Group Олег Дерипаска. Еще ранее он же озвучил идею перевода штаб-квартиры компании En+ Group в Иркутск. Реализацию масштабного проекта не стали откладывать в долгий ящик: строительство новой штаб-квартиры En+ Group началось. Центральный офис расположится на Цесовской набережной (ул. 5-й Армии, 2).

Как сообщили в компании, деловой центр площадью 4,1 тыс. кв. м будет построен в соответствии с международными экологическими стандартами, из современных материалов, особое место среди которых отводится алюминиевым конструкциям. Бизнес-центр будет состоять из офисного пространства, зоны кафе и ресторана, а также фитнес-зала и медицинского кабинета. Инвестиции в строительство составят 500 млн рублей.

En+ построит головной офис в Иркутске на Цесовской набережной (ул. 5 Армии, 2)

Не только новый офис

При этом дело не ограничится только строительством бизнес-центра. Компания заходит в ключевой для себя регион всерьез и надолго. En+ активно участвует в комплексном благоустройстве Цесовской набережной: на месте промзон в исторической части города на протяжении 1,6 км будет создано единое общественное пространство, доступное для всех горожан.

Проект включает в себя, помимо делового центра, набережную с прогулочными зонами и велодорожками, два инженерно-сетевых объекта, архитектурные сооружения – Дом приемов и отреставрированные Курбатовские бани, а также жилой квартал, на первых этажах которого разместятся рестораны, кафе и арт-пространства.

Разработчиком проекта стал архитектор с мировым именем Кэнго Кума. Общая сумма вложений в градостроительные проекты со стороны En+ Group может составить около 10 млрд рублей.

– Создание нового делового и культурного пространства в Иркутске – важная часть программы развития регионов присутствия En+ Group, – отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов. – Наша компания была одной из первых, кто принял решение о переводе части сотрудников из столицы в Сибирь, ближе к основным активам. Вопрос с дефицитом необходимых офисных площадей мы решаем самостоятельно. Надеемся, что реализация таких проектов будет способствовать комплексному изменению городской среды и внедрению новых современных стандартов.

Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group.

Меняешься сам – меняй среду

Новые планы En+ Group станут логичным продолжением уже реализуемой ESG-стратегии. «Меняешься сам – меняй среду вокруг себя» – таков основной принцип программы устойчивого развития компании в Иркутской области.

На протяжении последних лет En+ инвестирует в строительство спортивной инфраструктуры, образовательных, детских и медицинских учреждений, жилых микрорайонов. Например, в Тулуне компания построила лыжную базу «Снежинка» и детскую поликлинику, в Усть-Илимске – большую современную детскую площадку, а в Черемхово – первый в городе крытый ледовый каток «Ледовая арена». На 2021 год запланировано строительство детских площадок в шести городах Иркутской области, строительство и обустройство лыжных баз в Нижнеудинске и Дивногорске, а также ремонт школы и реконструкция театральной гостиной драматического театра в Братске.

Продолжает компания активно трансформировать и основное производство: стартовала модернизация алюминиевых заводов, реализуется программа технического перевооружения ГЭС «Новая энергия», которая позволяет при тех же ресурсах получать больше энергии. Всё это поможет компании значительно уменьшить углеродный след. Глобальная цель En+ – достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году.

– У нас в регионе работает более 35 тысяч сотрудников. Сейчас происходит переезд штаб-квартиры En+ в Иркутск. Иркутская область – ключевой регион для En+. Мы заинтересованы в том, чтобы регион развивался, – подчеркнул Антон Бутманов.

Политики, банкиры, лидеры бизнес-объединений прокомментировали идею строительства головного офиса компании En+ в Иркутске.

«Время покажет эффективность такого решения»

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Плюсы от концентрации деловой жизни крупных компаний в регионе – очевидны: это улучшение делового климата и новые рабочие места, повышение конкурентной среды в экономике региона и дополнительные возможности для сферы обслуживания и гостеприимства. Отрадно, что En+ Group связывает планы по развитию компании именно с Иркутской областью: строительство головного офиса – это новый этап партнёрства региона и компании, уверен, что время покажет эффективность такого решения.

«Регион получит дополнительные налоговые отчисления»

Андрей Чернышев, сенатор Российской Федерации от Иркутской области

Андрей Чернышев, сенатор Российской Федерации от Иркутской области:

– Идея создания головного офиса крупной промышленной компании En+ Group в Иркутске принесёт позитивные изменения для региона. В первую очередь, это оперативное взаимодействие с региональными и муниципальными властями. Работая непосредственно в территории и в одном часовом поясе, топ-менеджмент компании будет досконально понимать все внутренние экономические процессы, при необходимости подключаться к решению местных проблем, в том числе и социального характера. К тому же регион получит дополнительные налоговые отчисления за счет новых рабочих мест. Также можно рассчитывать на поддержку и развитие сферы услуг, рост бизнес-активности.

«Строительство офиса будет способствовать благоустройству набережной Ангары»

Руслан Болотов, мэр города Иркутска

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

– En+ Group – социально ответственная компания. На её счету десятки успешно реализованных проектов в сфере образования, экологии, благоустройства, физкультуры и спорта. Строительство в Иркутске головного офиса компании, а также сопутствующее этому благоустройство набережной реки Ангары по современным стандартам – с променадом, велодорожками, архитектурными объектами – изменит к лучшему эту часть города, подарит горожанам и гостям Иркутска еще одно любимое место для отдыха.

«Нет сомнений, что переезд простимулирует развитие городской инфраструктуры»

Алексей Соболь, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (Иркутская область).

Алексей Соболь, президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (Иркутская область):

– Строительство головного офиса «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге в свое время очень положительно сказалось на наполнении городского бюджета северной столицы. Бизнес-сообщество Приангарья, безусловно, поддерживает инициативу о строительстве головного офиса En+ Group в Иркутске. Нет сомнений, что переезд простимулирует развитие городской инфраструктуры, обеспечит новыми рабочими местами представителей разных профессий и, главное, обогатит бюджет Иркутской области за счет налоговых отчислений компании. Кроме того, существенно ускорятся и станут более эффективными управленческие операции, взаимодействие компании с клиентами, так как решения, связанные с основным бизнесом, на месте принимаются значительно быстрее, чем из Москвы.

«Программа релокации сотрудников компании в Иркутск – отличное решение»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

– En+ сегодня – мировой лидер по производству возобновляемой энергии и занимает 37% всего энергорынка Сибири. На территории региона расположен каскад из трех ГЭС на реке Ангаре (Иркутская, Братская и Усть-Илимская) и семи тепловых электростанций Группы. Сотрудничество нашего банка с En+ началось еще в 1998 году и успешно продолжается в части банковских и нефинансовых сервисов. Строительство делового центра в столице Приангарья и программа релокации сотрудников компании в Иркутск, на мой взгляд, – отличное решение. Уверен, что такой шаг будет способствовать развитию нашего города и региона, а стратегическое развитие партнерских отношений с En+ продолжится.

«Вокруг крупного бизнеса аккумулируется и средние, и малые предприниматели»

Евгений Стекачев, председатель думы города Иркутска

Евгений Стекачев, председатель думы города Иркутска:

– Любой крупный инфраструктурный проект – это всегда импульс для развития экономики города. Тем более строительство головного офиса крупной компании в Иркутске. Набережной это даст завершенный вид и современное благоустройство. Как правило, вокруг крупного бизнеса аккумулируется и средние, и малые предприниматели. Это дает синергетический эффект и позволяет увеличивать налоговые поступления в бюджеты всех уровней.