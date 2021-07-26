Банк России повысил ставку до 6,5%

Банк России повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5%, что соответствует рыночным ожиданиям и нейтрально для курса рубля и фондового рынка. Вероятно, на конец года ключевая ставка составит 7%.

Инфляция остается главной головной болью властей. На таргет в 4% она, вероятно, выйдет во втором полугодии 2022 года. Более быстро победить инфляцию могла бы политика сильного рубля, для этого Минфину стоило бы отказаться от покупки валюты на внутреннем рынке. Однако не стоит забывать, что и Минфину, и экспортерам выгоден слабый рубль.

Естественно, Россию ждет рост ставок по депозитам и кредитам. Ставки по вкладам не должны быть ниже инфляции. Однако переток денег вкладчиков на фондовый рынок продолжится. Уже сейчас в России около 13 млн частных брокерских счетов. Тенденция может измениться, если ставки по вкладам сравняются с дивидендной доходностью на рынке акций. Дивидендная доходность рынка акций сейчас 8%. То есть, грубо говоря, для этого ключевая ставка должна составить 9%. С нашей точки зрения, вкладчики не должны дотировать заемщиков. Справедливый уровень российской ключевой ставки при таргете по инфляции 4%, составляет 6-8%.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»