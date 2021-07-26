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Углеродный налог для России составит 1,1 млрд евро

Страна заплатит его ЕС, сообщает РБК.

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия, удобрений как минимум в 1,1 млрд евро в год, когда налог начнет взиматься на 100%. Это следует из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1,1 млрд евро в год, когда власти европейских стран начнут в полной мере взимать трансграничный углеродный налог, официально предложенный Еврокомиссией 14 июля. Это следует из расчетов РБК по методике, подтвержденной в Минэкономразвития. Ведомство отвечает за консультации с ЕС по углеродному налогу.

Исходя из объемов импорта 2020 года, налог затронет российские поставки в ЕС на сумму почти 7 млрд евро (7,3% от прошлогоднего общего импорта товаров из России в Евросоюз), а в натуральном выражении – 16,3 млн т (в 2019 году – 18,4 млн т), следует из внешнеторговой базы данных Евростата. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров – 1,1 млрд от 7 млрд евро.

Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали из России – €655 млн, азотных удобрений – 398 млн евро, что отражает более значительные объемы поставок в тоннах, а также показатели углеродоемкости этих продуктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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