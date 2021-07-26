Новости

«Слата» сообщила о причинах вхождения в «Восточный Союз»

В мае три крупные сети Сибири и Дальнего Востока: «Слата», «Красный Яр» и «Самбери» – объединились в «Восточный союз». С помощью альянса участники рассчитывают добиться экономического эффекта за счет комплексного решения общих задач.

Консолидация сетей позволяет альянсу рассчитывать в ближайшем будущем на вход в ТОП-10 крупнейших ритейлеров России. Товарооборот лидера российского рынка составляет 2 трлн рублей. Крупнейшие сети получают более выгодные условия на рынке, что в конечном счете влияет на стоимость продуктовой корзины.

– Федеральные сети имеют лучшие условия поставки, дискриминация региональных ритейлеров достигает 7-10%. Считаем, что это неправильно, особенно в нынешних реалиях, мы обязаны максимально удерживать комфортные цены в магазинах, особенно это касается региональных городов, где зарплаты растут медленными темпами. Региональный бизнес необходимо поддерживать, и для этого мы консолидировались, – подчеркнул исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Подобного рода объединения не новы на рынке ритейла, но в компании отмечают, что идея ­– это 1% успеха, а 99% зависит от того, кто и как ее реализует. Проект возглавляет Ольга Наумова – признанный эксперт и успешный практик в федеральном ритейле, в команду также вошли сильнейшие профессионалы от каждой сети.

– У нас есть целевая картинка, чего хотим достичь через полгода, год и далее, – поясняет Ярослав Шиллер. – Мы понимаем, что мы живем в меняющемся мире, и стратегию придется адаптировать, но у нас есть четкое представление того, куда мы должны прийти. Что это не спринт, а стайерский забег, и готовы проделать этот путь.

Ключевая задача альянса – выстроить работу с поставщиками по принципу «одного окна». В союзе одна коммерческая команда, которая централизованно решает вопросы формирования матрицы, промо, закупок, проводит тщательную проработку каждой категории товара и каждого формата. Все это позволяет сформулировать новое предложение для федеральных поставщиков на территории от Урала до Владивостока – общие данные о продажах, которые будут консолидироваться. В планах создать общий банк информации о движении товара: от продажи до планирования производства продукции.

По словам Ярослав Шиллера, на рынках Сибири и Дальнего Востока действует дистрибьюторская модель, когда весомая часть маржи достается дистрибьютору. При этом в фокусе внимания дистрибьютора не конечный потребитель, а портфель брендов. В итоге, между производителем, дистрибьютором и ритейлером отсутствует прозрачность данных. При этом производитель товаров не может планировать свою цепочку поставок, потому что не владеет информацией о покупателе, много вкладывает из своего рабочего капитала в отсрочки, чтобы поддерживать дистрибьютора, платит ему большую логистическую скидку.

– Такой процесс является неэффективной моделью. Члены союза, имея собственные распределительные центры и понимая, что нужно покупателям, могут выстроить аналитику данных напрямую – от производителя до ритейлера – и сократить затраты на продвижение и логистику. В этом и заключается основная идея союза, – резюмировал Ярослав Шиллер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании