«Слата» сообщила о причинах вхождения в «Восточный Союз»

В мае три крупные сети Сибири и Дальнего Востока: «Слата», «Красный Яр» и «Самбери» – объединились в «Восточный союз». С помощью альянса участники рассчитывают добиться экономического эффекта за счет комплексного решения общих задач.

Консолидация сетей позволяет альянсу рассчитывать в ближайшем будущем на вход в ТОП-10 крупнейших ритейлеров России. Товарооборот лидера российского рынка составляет 2 трлн рублей. Крупнейшие сети получают более выгодные условия на рынке, что в конечном счете влияет на стоимость продуктовой корзины.

– Федеральные сети имеют лучшие условия поставки, дискриминация региональных ритейлеров достигает 7-10%. Считаем, что это неправильно, особенно в нынешних реалиях, мы обязаны максимально удерживать комфортные цены в магазинах, особенно это касается региональных городов, где зарплаты растут медленными темпами. Региональный бизнес необходимо поддерживать, и для этого мы консолидировались, – подчеркнул исполнительный директор ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Ярослав Шиллер.

Подобного рода объединения не новы на рынке ритейла, но в компании отмечают, что идея ­– это 1% успеха, а 99% зависит от того, кто и как ее реализует. Проект возглавляет Ольга Наумова – признанный эксперт и успешный практик в федеральном ритейле, в команду также вошли сильнейшие профессионалы от каждой сети.

– У нас есть целевая картинка, чего хотим достичь через полгода, год и далее, – поясняет Ярослав Шиллер. – Мы понимаем, что мы живем в меняющемся мире, и стратегию придется адаптировать, но у нас есть четкое представление того, куда мы должны прийти. Что это не спринт, а стайерский забег, и готовы проделать этот путь.

Ключевая задача альянса – выстроить работу с поставщиками по принципу «одного окна». В союзе одна коммерческая команда, которая централизованно решает вопросы формирования матрицы, промо, закупок, проводит тщательную проработку каждой категории товара и каждого формата. Все это позволяет сформулировать новое предложение для федеральных поставщиков на территории от Урала до Владивостока – общие данные о продажах, которые будут консолидироваться. В планах создать общий банк информации о движении товара: от продажи до планирования производства продукции.

По словам Ярослав Шиллера, на рынках Сибири и Дальнего Востока действует дистрибьюторская модель, когда весомая часть маржи достается дистрибьютору. При этом в фокусе внимания дистрибьютора не конечный потребитель, а портфель брендов. В итоге, между производителем, дистрибьютором и ритейлером отсутствует прозрачность данных. При этом производитель товаров не может планировать свою цепочку поставок, потому что не владеет информацией о покупателе, много вкладывает из своего рабочего капитала в отсрочки, чтобы поддерживать дистрибьютора, платит ему большую логистическую скидку.

– Такой процесс является неэффективной моделью. Члены союза, имея собственные распределительные центры и понимая, что нужно покупателям, могут выстроить аналитику данных напрямую – от производителя до ритейлера – и сократить затраты на продвижение и логистику. В этом и заключается основная идея союза, – резюмировал Ярослав Шиллер.