Приангарье вошло в ТОП-5 регионов по числу обращений граждан по «лесной амнистии»

Росреестр подвёл итоги реализации так называемого закона о «лесной амнистии» (документ есть у SIA.RU) по состоянию на 1 июля 2021 года.

Ведомство отмечает, что больше всего обращений от заявителей о применении закона поступило в:

Московской области (7 675 заявлений),

Ленинградской области (1 851 заявление),

Республике Карелия (1112 заявлений),

Иркутской области (749 заявлений),

Владимирской области (675 заявлений).

В Приангарье за весь период действия закона его положения применены в отношении 4 402 земельных участков. В том числе по заявлениям собственников уточнены границы и площадь 710 земельных участков, по 3 688 участкам ошибки устранены силами Росреестра области.

В том числе благодаря «лесной амнистии» из ЕГРН в Иркутской области исключены дублирующие сведения о 1 650 лесных участках, исправлены реестровые ошибки в сведениях ЕГРН о 1 378 лесных участках.

Всего с начала реализации «лесной амнистии» площадь лесных участков Иркутской области в данных ЕГРН уменьшена на 12,3 млн га.