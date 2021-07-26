Новости

РУСАЛ опубликовал отчёт об устойчивом развитии за 2020 год

2020 год, осложнённый пандемией COVID-19, подтвердил не только приверженность РУСАЛа повестке устойчивого развития (здесь Компания последовательно реализует экологические, социальные и управленческие программы, отвечающие семи приоритетным целям (ЦУР ООН), в достижении которых вклад ведущего алюминиевого производителя наиболее весом), но и готовность отвечать на глобальные вызовы, предлагая своевременную и эффективную помощь местным сообществам, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании. 

Общество

Одним из наиболее значимых проектов РУСАЛ в 2020 году стало масштабное строительство медицинских центров для борьбы с COVID-19 общей стоимостью порядка 4 млрд. рублей в России (в Сибири и на Урале) и за рубежом. Новые медицинские центры, оснащённые современным оборудованием и предназначенные для борьбы с инфекционными заболеваниями, появились, в частности, в Ачинске, Богучанах, Братске, Краснотурьинске, Саяногорске, Тайшете и Шелехове.

Вместе с тем, в год 20-летия РУСАЛа очередной виток развития получила и долгосрочная социальная программа компании под названием "Территория РУСАЛа", которая начиная с 2010 года последовательно решает задачи повышения качества жизни на территориях присутствия компании. Грантовый конкурс "Территории РУСАЛа" в юбилейном 2020 году собрал внушительный портфель заявок, в том числе и от органов местного самоуправления муниципальных образований, на проекты по развитию городской среды, созданию новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий, а общая сумма бюджета программы превысила 350 млн рублей.

Экология

Взяв на себя в 2015 году обязательства по добровольному раскрытию информации об объемах эмиссии парниковых газов, РУСАЛ в 2020 году вошел в число мировых Компаний–лидеров рейтинга Carbon Disclosure Project (CDP). В 2020 году РУСАЛ награжден медалью в престижном рейтинге устойчивого развития EcoVadis: Компания значительно улучшила свои показатели по сравнению с результатами предыдущего аудита.

Очередным шагом в последовательной работе по снижению углеродного следа при производстве алюминия стал запуск в 2020 году опытного участка электролизеров с инертными анодами на Красноярском алюминиевом заводе. На этом участке произведены первые партии алюминия с самым низким углеродным следом в мире. Новая технология предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные нерасходуемые материалы – керамику или сплавы. Таким образом, в ходе электролиза не только исключаются выбросы парниковых газов, полиароматических углеводородов, бенз(а)пирена и серы, но и в качестве побочного продукта производится кислород. Один электролизер с инертными анодами вырабатывает столько же кислорода, сколько 70 га леса. В апреле 2021 года РУСАЛ предложил перспективным партнерам и лидерам рынка испытать пилотную партию алюминия, произведенного Компанией по технологии инертного анода.

Управление

В 2020 году более, чем в 1,7 раза выросли продажи низкоуглеродного алюминия под брендом ALLOW, который РУСАЛ продвигает, начиная с 2017 года. Благодаря электроэнергии, получаемой от гидрогенерации, углеродный след продуктов ALLOW составляет менее 4 тонн CO2-эквивалента на тонну алюминия (с учетом прямых и косвенных энергетических выбросов), в то время как среднемировое значение этого показателя составляет около 12 тонн.

В начале 2021 года РУСАЛ объявил об амбициозной стратегии достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году в рамках инициативы Net Zero. Таким образом, РУСАЛ ещё раз подтвердил своё намерение стать крупнейшим мировым производителем алюминия с низким углеродным следом. Реализация этих планов будет способствовать полному раскрытию потенциала Компании в области устойчивого развития, в том числе, через внедрение инновационной технологии инертного анода, позволяющей уменьшить углеродный след от производства алюминия до нуля.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: «Мир движется в направлении интеграции принципов ESG в число определяющих факторов бизнеса, поэтому основой нашего стратегического видения являются социальная ответственность, переход к «зелёной» алюминиевой промышленности и достижение к 2050 году углеродной нейтральности. Стремление к реальной устойчивости особенно актуально в период планетарных вызовов – пандемии COVID-19 и ускоренного изменения климата. Мы верим, что наша работа вносит реальный вклад в глобальное устойчивое развитие».

Независимый член Совета директоров РУСАЛа, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц так оценил Отчёт по устойчивому развитию Компании за 2020 год: «В Отчете по устойчивому развитию компания демонстрирует понимание и открытость современным требованиям международных финансовых институтов и бирж в области ESG повестки, участие в независимых системах сертификации, таких как Aluminium Sustainability Initiative (ASI). Важно, что в 2020 компания начала процесс обсуждения Отчетов об устойчивом развитии в регионе присутствия - Красноярске с участием экологического движения «Чистый край» и Всемирного фонда природы (WWF) России. Рассчитываю на расширение этой практики и в другие регионы присутствия компании. Полнота предоставляемой обществу, власти, инвесторам, СМИ информации должна постоянно увеличиваться: только так бизнес сможет обеспечить доверие и признание»

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании