Рынок надеется на приток новых денег

Мировые фондовые рынки завершили прошлую неделю преимущественно в «зелёной» зоне, российский рынок не стал исключением. Так, индекс Московской Биржи за неделю вырос на 1,1%, до 3734,54 пункта, индекс РТС повысился на 2,3%, до 1595,86 пункта.

В начале недели рынки пребывали в миноре под воздействием тревожных заявлений от Всемирной организации здравоохранения относительно распространения новых штаммов ковида в мире. Однако к концу недели опасения нивелировались, вероятно, благодаря новостям из Европейского центробанка, а также от центральных банков ряда стран G7 о том, что стимулирующую денежно-кредитную политику сворачивать ещё рано.

Фондовые рынки, таким образом, по-прежнему надеются на приток дополнительных денег. Россия идёт своим путём, отличающимся от западного, и продолжает ужесточать монетарную политику. В пятницу Банк России повысил ключевую процентную ставку сразу на процентный пункт до 6,5%. Однако общей оптимистичной картины на российском фондовом рынке это решение не изменило благодаря хорошим корпоративным новостям, а также росту рынков в США и Европе (например, индекс S&P500 за неделю вырос на 3,6%).

Поддержку акциям нефтяных компаний оказывает растущая нефть. Так, цена сорта Brent за неделю взлетела на рекордные 7,8%, после падения ниже $70 за баррель в понедельник. Золото на прошлой неделе из-за укрепления доллара снизилось в цене на 0,6%, так что акции остаются одним из наиболее привлекательных активов.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи на прошлой неделе восстановился после падения. Лидером роста стали акции Магнитогорского металлургического комбината, подорожавшие за неделю на 7% до «мистической» цифры в 66,6 руб. Основным драйвером роста стали сильные результаты за второй квартал 2021 года. Так, выручка компании по МСФО выросла по сравнению со вторым кварталом 2020 года на 82%, а EBITDA к аналогичному периоду прошлого года утроилась. Кроме того, эмитент выплатит в качестве дивидендов 3,53 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 5,4%.

Лидером падения стали привилегированные акции «Сургутнефтегаза», снизившиеся в цене за неделю на 1,14%, до 38,45 руб. Падение было связано с датой закрытия реестра для получения дивидендов, назначенной на 20 июля.

На этой неделе ожидаем динамики индекса МосБиржи в рамках 3730-3780 пунктов.

Индекс РТС

Валютный индекс РТС вырос за прошлую неделю гораздо сильнее, чем рублёвый индекс МосБиржи. Индекс снова следовал за динамикой американских фондовых индексов, которые всю неделю были в растущем тренде на фоне сильных корпоративных отчётов американских эмитентов. Мы ожидаем, что индекс РТС на текущей неделе снова будет колебаться в рамках 1590-1640 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»