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Рынок неоднозначно воспринял договорённости ОПЕК+

На прошлой неделес 19 по 23 июля, цены на нефть восстанавливались после двухнедельного обвала: цена смеси Brent за неделю взлетела на 6,8%, и к концу недели снова торговалась в коридоре $72-73 за баррель.  

А началась неделя с массированных продаж нефтяных фьючерсов. Отложенная министерская встреча ОПЕК+ всё-таки состоялась 18 июля. Страны-участницы нефтяного альянса договорились об увеличении с 1 августа и до конца года добычи нефти на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц. При этом для некоторых участниц альянса (России, Саудовской Аравии и строптивых ОАЭ, Ирака и Кувейта) квоты на сокращение добычи нефти были смягчены. Кроме того, сама сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2022 года.  

Нефтяной рынок в понедельник после обнародования договорённостей стран ОПЕК+ сорвался в крутое пике из-за опасений, что на фоне распространения новых штаммов ковида в мире спрос может оказаться недостаточным. Но эти опасения быстро развеялись, поскольку отмена коллективным Западом эмбарго против иранской нефти представляется почти нереальной. В итоге обвал понедельника сменился бурным ростом нефтяных цен в середине недели. 

На текущей неделе мы по-прежнему ожидаем динамику цены Brent в коридоре $71-74 за баррель.  

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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