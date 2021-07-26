Рынок драгметаллов обошёлся без волатильности

На этой неделе цены на золото постепенно снижались: несмотря на потребность глобальных рынков капитала в безопасных активах (это как раз и удержало драгметалл от быстрого падения), натиск доллара обойти не удалось.

Американская валюта выглядела более чем успешно: сначала инвесторам потребовались активы «тихой гавани», когда началась распродажа в нефти, а затем доходности гособлигаций США вернулись в плюс и потянули за собой гринбек.

Определенной поддержкой для золота стали итоги заседания Европейского центрального банка, который сохранил мягкий подход к денежно-кредитной политике. Кроме того, после выхода еженедельного отчета по числу требований на получение пособия по безработице в США, где отметился неожиданный подъем показателя, доллар приостановил укрепление, но только в моменте. Стратегически же все осталось на своих местах.

Интересно, что на фоне сильнейшей волатильности на мировых рынках капитала турбулентности в золоте отмечено не было. Это значит, что инвесторы не исключают возможности для продолжения роста цен после фазы консолидации.

За неделю тройская унция золота снизилась в цене на 0,7%. Серебро подешевело на 1,4% из-за стресса в понедельник.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»