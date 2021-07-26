BTC преодолел китайский негатив

Курс BTC за неделю вырос на 9,2%, причем основная доля подъема пришлась на конец недели, когда улеглись опасения относительно Китая, а рынок был готов выкупать предыдущие продажи.

Всю неделю инвесторы анализировали запрет Китая на майнинг криптовалюты. Это негативно сказалось на курсе BTC. Ограничения вводились постепенно, но в июле Государственная энергетическая корпорация стала отслеживать варианты использования доступа к энергосетям для майнинга криптовалют во всех регионах. Добыча цифровых денег на китайской территории стала нелегальной, майниг-фермы сворачивались, а оборудования выключалось. Финалом этой драмы стал запрет майнинга в провинциях Аньхой и Гуанси.

Почему Китай так негативно настроен в отношении криптовалют и майнинга? Он видит здесь риски отмывания денег и непрозрачных трансграничных переводов, а также множественные условия для потери капитала. Именно поэтому китайский фактор оказался так значим для криптовалютного рынка.

Ситуацию к концу недели выправил Илон Маск с заявлениями о том, что его компания Tesla может в скором времени возобновить прием криптовалюты в качестве платежей за автомобили. Кроме того, еще одно его предприятие SpaceX покупает BTC прямо сейчас.

Итак, флагманская криптовалюта торгуется выше $34170 и может пройти к $35400, если рынок сумеет удержаться на текущих позициях.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»