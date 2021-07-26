Смертность от коронавируса в Иркутской области сократилась

За прошедшие сутки от инфекции скончались 26 человек, с начала июля число смертей не опускалось ниже 30.

Зафиксирован 391 случай заболевания, выздоровели – 66 человек, скончались 26 – непосредственно от COVID-19.

Напомним, что по суточному числу смертей Иркутская область входила в тройку лидеров в России. Глава регионального минздрава Яков Сандаков прокомментировал ситуацию с высокой смертностью в Приангарье от коронавируса. По его словам, действительно, летальность от ковида в третью волну выше, чем в первую и вторую, но и по другим регионам она тоже выросла.