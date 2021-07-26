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YouDo и hh.ru запустили платформу для самозанятых

Проект YouDo Бизнес создан на базе с2с-маркетплейса услуг YouDo.com, сообщили SIA.RU в компании.

Новый продукт помогает компаниям использовать выгодный налоговый режим для самозанятых, подбирать внештатных исполнителей, оптимизировать операционные расходы на ведение электронного документооборота, производить легальные расчеты, формировать необходимые закрывающие документы, оплачивать налоги за самозанятых в ФНС и минимизировать риски при работе с ними.

Оказывать услуги юридическим лицам смогут зарегистрированные пользователи YouDo и hh.ru, имеющие официальный статус самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход).  

Монетизация платформы состоит из двух бизнес-моделей: оплата за привлечение исполнителей и комиссии за выплаты. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, то никаких платежей, кроме комиссии, не требуется. Компания планирует развивать и предлагать клиентам дополнительные продукты, в том числе финансовые и страховые, чтобы самозанятые имели дополнительные социальные гарантии, не уступающие классической занятости.  

Напомним, что в первом полугодии число соискателей-самозанятых выросло в три раза. По прогнозам экспертов, в ближайшие три года количество самозанятых может составить до 10-15% от всего трудоспособного населения страны. В основном, в эту категорию попадут граждане, работающие в сфере автоперевозок, репетиторства, ремонта, аренды квартир. При этом динамика роста числа самозанятых будет зависеть от того, насколько активно бизнес готов с ними работать. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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