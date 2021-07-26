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Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

По его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг.

Как говорится в исследовании, россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров бензина Аи-95. По этому показателю Россия опередила своих соседей – Казахстан, Украину, Белоруссию, а также многие другие страны Восточной Европы. Всего в рейтинг вошли 32 страны.

В рейтинге цен за литр бензина в пересчете на рубли Россия (49,1 рубля) уступила лишь Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля. При этом в Казахстане самое дешевое дизельное топливо - 33,6 рубля за литр, Россия по данному показателю также на втором месте - 50 рублей за литр.

Согласно исследованию, рейтинг стран Европы по доступности бензина возглавил Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить почти 2,6 тысячи литров топлива. На втором месте расположилась Норвегия с показателем 2,4 тысячи литров. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия, жители которых могут приобрести более 1,9 тысячи литров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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