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Игорь Кобзев стал единственным губернатором из Сибири в «зеленой зоне»

Рейтинг политической устойчивости приводится в докладе «Госсовет 2.0» компании «Минченко консалтинг».

«В Сибирском федеральном округе с огромным отрывом по устойчивости лидирует губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который является единственным главой региона в Сибири в «зеленой зоне» политической устойчивости», – сообщает РБК.

В «красную зону» с вероятностью отставки попали глава Хакасии, губернаторы Владимирской и Орловской областей, а также глава Приморского края.

Напомним, что Игорь Кобзев – генерал-полковник внутренней службы. Награжден государственными и ведомственными наградами. В декабре 2019 года указом Президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области. 13 сентября 2020 года избран губернатором, 18 сентября он вступил в должность.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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