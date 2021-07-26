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Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров

Секция «Реформа лесной отрасли. Изменения стратегии развития. Перспективы экспорта леса в новых реалиях» состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров. Напомним, БМФП-2021 пройдет 18-20 августа в Иркутске в смешанном офлайн/онлайн формате. Мероприятие организует Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства Иркутской области и ТПП России.

На тематической площадке российские и зарубежные эксперты в сфере лесопромышленного комплекса обсудят сотрудничество российских предпринимателей с представителями бизнеса из стран Евросоюза и Восточной Азии, реализацию двусторонних инвестиционных проектов, а также импортно-экспортное взаимодействие по поставкам технологичного оборудования и продукции лесопереработки. 

Планируется, что в работе секции примут участие члены профильного Комитета по предпринимательству в лесопромышленном комплексе ТПП России, представители органов власти всех уровней, депутаты ГД РФ, сенаторы, руководители крупного бизнеса лесной сферы и субъекты МСП, а также российские и зарубежные лесопромышленные ассоциации, торговые представительства РФ за рубежом, в частности КНР, Германии и Турции.

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Отдельное внимание будет уделено актуальным задачам лесопромышленного комплекса в условиях принятия мер по запрету на вывоз необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, начиная с 1 января 2022 года. В рамках секции также пройдет презентация поддержанных Фондом развития промышленности инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой древесины и импортозамещением.

Партнерами и спонсорами БМФП - 2021 выступают Банк ВТБ (ПАО), Байкальский банк ПАО Сбербанк, ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.

Ознакомиться с программой БМФП – 2021, зарегистрироваться для участия и направить инвестпроект на рассмотрения экспертной группы можно на официальном сайте форума: https://www.bmfp.ru/ или по e-mail: dcp@tppvs.ru, тел. (3952) 33-51-00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
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Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

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