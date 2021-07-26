Ограничительные меры нарушали 10 объектов общественного питания Иркутской области

Всего полицейские проверили 110 заведений, сообщили SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Владельцы 9 ресторанов, кафе и баров региона не соблюдали требования указа губернатора. В ночное время в заведениях находилось свыше 10 человек без средств индивидуальной защиты, гражданам предлагались кальяны, спиртные напитки.

Несмотря на то, что в соответствии с указом работа саун приостановлена, работники заведения на улице Южная предоставляли услуги своим клиентам.

Напоминаем, что согласно части 1 статьи 20.6.1.КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

В случае повторного нарушения хозяйствующим субъектом требований указа возможно временное приостановление деятельности сроком до 90 суток.