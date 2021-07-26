«Спутник Лайт» поступил в Иркутскую область

Всего в Приангарье доставили 10 тысяч доз новейшей вакцины. Об этом SIA.RU рассказали в администрации области.

– По вакцинированию мы сейчас выходим на новый этап. Поступление в регион препарата «Спутник Лайт» позволит нам начать повторную вакцинацию лиц, получивших прививки от COVID-19 более шести месяцев назад, – сказал глава региона и поручил минздраву области определить порядок ревакцинации.

Всего в Иркутской области полный курс прививок от коронавирусной инфекции прошли 362 648 человек, первый компонент вакцины поставили 472 926 человек. Работают 118 прививочных пунктов в 54 медорганизациях.