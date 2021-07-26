«Пиковую нагрузку мы прошли» – Игорь Кобзев о ситуации с коронавирусом в Иркутской области

Ежесуточное количество заболевших остается высоким, но динамика прироста начала снижаться, заявил губернатор на оперативном штабе.

– Такие данные позволяют говорить о том, что пиковую нагрузку мы прошли. Несмотря на стабилизацию ситуации с коечным фондом, реанимационные койки по-прежнему очень востребованы. Это говорит о тяжести заболевания. К таким же выводам можно прийти, проанализировав суточные объемы потребления кислорода, – рассказал губернатор.

Напомним, что в настоящее время в Иркутской области развернута 6 771 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время ожидается приезд в наш регион Министра здравоохранения России Михаила Мурашко.