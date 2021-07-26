Новый лесопитомник мощностью более 9 млн сеянцев в год построят в Братске

В Иркутской области построят лесопитомник мощностью более 9 млн сосны и ели с закрытой корневой системой в год (с возможностью дальнейшего увеличения объема производства). Это будет один из крупнейших в России лесопитомников. Группа «Илим», которая занимается строительством питомника, сообщила SIA.RU, что площадку в г. Братске планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Посадочный материал предназначен для лесовосстановительных работ на участках компании в Братске и Усть-Илимске.

При строительстве нового лесопитомника будут применены лучшие мировые практики. Используемая технология закрытой корневой системы позволяет обеспечить высокую приживаемость саженцев. В питомнике саженцы выращиваются в специальных кассетах, наполненных субстратом.

По словам руководителя отдела лесной политики Группы «Илим» Ильи Вервейко, благодаря тому, что субстрат вокруг корневой системы сохраняется при высадке на лесосеку, создается дополнительная питательная среда для деревьев. Еще одно преимущество технологии закрытой корневой системы – длинные сроки высадки.

– При использовании закрытой корневой системы высадку можно проводить в течение всей весны и лета, кроме засушливых периодов. В то время как открытая корневая система предполагает, что все лесовосстановительные работы нужно успеть сделать в очень сжатые сроки, – отмечает Илья Вервейко.