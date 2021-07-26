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Бизнесмен в Иркутске сдавал в аренду опасные для жизни электросамокаты – СК

Следственное управление Следственного комитета РФ по Приангарью возбудило уголовное дело по факту сдачи в аренду бизнесменом электросамокатов, опасных для жизни, жителям Иркутска .

По версии следствия, индивидуальный предприниматель с помощниками сдавали в аренду иркутянам, в том числе детям, самокаты, изготовленные кустарным способом. Они не имеют марки и модели, предположительно, обладают мощностью свыше допустимых 250 Ватт.

Кроме того, самокаты сдавались людям без водительского удостоверения. Информация для безопасного использования устройств гражданам не предоставлялась.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена. Расследование дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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