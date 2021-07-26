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Доходы муниципалитетов Приангарья выросли на 20%

Муниципалитеты Приангарья в 2021 году увеличили собственные доходы на 20%. Об этом Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву сообщил его первый заместитель – Председатель регионального Правительства Константин Зайцев, говоря об исполнении консолидированного бюджета за первое полугодие текущего года. В целом объем собственных доходов, которые муниципалитеты расходуют на свои полномочия, увеличился на 2,8 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На рост доходов местных бюджетов продолжает влиять передача с 1 января 2021 года региональной части платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных дифференцированных нормативов от налога по упрощенной системе налогообложения. Объем поступления по ним составляет уже 71% от уточненного в июне годового прогноза.

Исполнение расходной части бюджетов городских округов и консолидированных бюджетов муниципальных районов по состоянию на 1 июля составило 53,8 млрд рублей. Это на 6,4 млрд рублей или 13,5% выше аналогичного показателя прошлого года.

Результатом исполнения консолидированного бюджета Иркутской области за первое полугодие стал технический профицит в объеме 2,6 млрд рублей, в том числе по местным бюджетам - 0,9 млрд рублей, по областному бюджету - 1,7 млрд рублей. Наибольший объем профицита сложился у города Иркутска – 283,3 млн рублей, Иркутского района – 266,1 млн рублей, Нижнеилимского района – 260,3 млн рублей, Усть-Кутского района – 249,5 млн рублей


/ Сибирское Информационное Агентство /
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