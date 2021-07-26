Фонд микрокредитования Иркутской области не будет повышать ставки, несмотря на рост ключевой ставки

Несмотря на повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5%, Фонд микрокредитования Иркутской области не будет увеличивать размер процентных ставок за пользование суммой микрозайма. Сегодня из 24 предлагаемых Фондом финансовых продуктов 18 привязаны к ключевой ставке Банка России.

Правительство Иркутской области поддержало инициативу микрофинансовой организации сохранить ставки на прежнем уровне. Это необходимо для того, чтобы в условиях пандемии предпринимателям и самозанятым Иркутской области были доступны заемные средства.

Напомним, что в 2020 году, в разгар пандемии, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан, росту экономки региона. В его рамках общий объем поддержки бизнеса оценивается примерно в 9 млрд рублей. В результате, по мерам поддержки бизнеса Иркутская область вошла в топ-8 регионов РФ.