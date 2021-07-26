Новости

Фонд микрокредитования Иркутской области не будет повышать ставки, несмотря на рост ключевой ставки

Несмотря на повышение размера ключевой ставки ЦБ РФ до 6,5%, Фонд микрокредитования Иркутской области не будет увеличивать размер процентных ставок за пользование суммой микрозайма. Сегодня из 24 предлагаемых Фондом финансовых продуктов 18 привязаны к ключевой ставке Банка России.

Правительство Иркутской области поддержало инициативу микрофинансовой организации сохранить ставки на прежнем уровне. Это необходимо для того, чтобы в условиях пандемии предпринимателям и самозанятым Иркутской области были доступны заемные средства.

Напомним, что в 2020 году, в разгар пандемии, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев утвердил план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и доходов граждан, росту экономки региона. В его рамках общий объем поддержки бизнеса оценивается примерно в 9 млрд рублей.  В результате, по мерам поддержки бизнеса Иркутская область вошла в топ-8 регионов РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании