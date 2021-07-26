Власти Иркутской области потратят 124,8 млн рублей на ремонт сельских спортзалов

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что к сентябрю 2021 года отремонтирует 18 спортзалов в сельских школах, на эти цели потратят 124,8 млн рублей.

«В проекте участвуют четыре школы Иркутского района, три школы Усольского района, по две – Балаганского, Шелеховского, Нижнеудинского и Усть-Илимского районов, по одной школе в Братском, Усть-Удинском и Баяндаевском районах», – говорится в сообщении.

В настоящий момент идут работы по замене кровли, электроснабжения, вентиляции, монтажу окон.