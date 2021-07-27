Альфа-Банк стал лидером по объему валютных торгов в Центральной и Восточной Европе

Альфа-Банк занял первую строчку рейтинга Euromoney FX Survey 2020 по объему торгов на валютном рынке среди банков региона Центральной и Восточной Европы (CEEMEA) c долей рынка 8,01%. В общемировом рейтинге Альфа-Банк занял 28-е место — и это единственный российский банк в глобальном топ-30 Euromoney FX Survey. Также Альфа-Банк признан лучшим в категории Best Service в регионе CEEMEA.

«Рейтинг Euromoney показывает, что на валютном рынке региона CEEMEA мы опережаем таких гигантов как Deutsche Bank, JPMorgan, UBS и Сбербанк. Все больше корпоративных и институциональных клиентов выбирают наш уровень сервиса и наш лучший на рынке спред», — комментирует руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-Банка Александр Красный.

В апреле 2021 года Альфа-Банк получил награду The Best Dealer & Desk Awards 2020 Московской Международной Валютной Ассоциации. Альфа-Банк победил в номинациях «Лучший банк года», «Лучший денежный деск», «Лучший валютный деск» и «Лучший деск срочного рынка».

Журнал Euromoney издается в Лондоне с 1969 года. Это один из наиболее значимых и авторитетных изданий о банковском деле, финансах и инвестициях. Ежегодный опрос профессиональных участников валютного рынка Euromoney FX Survey учитывает как количественные, так и качественные показатели, такие как наполненность продуктовой линейки и удовлетворенность клиентов.