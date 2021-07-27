Еще 33 офиса банка Восточный с 26 июля становятся отделениями Совкомбанка

Теперь на данных офисах вы увидите вывеску «Совкомбанк».

В данных офисах для клиентов банка Восточный доступны все привычные операции.

С 26 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Амурск, пр. Комсомольский, д. 2, пом. 1-6

г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 67, пом. Н3

г. Братск, ул. Наймушина, д.2, пом. 1004

г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 7, пом. 132

г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21

г. Омск, ул. 20 Линия, д. 61, пом. 1

г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 28

г. Чита, Северный микрорайон, д. 6, пом. 1

С 27 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Братск, ул. Южная, д.31, пом. 1002

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 223А

г. Москва, б-р Химкинский, д. 21

г. Казань, ул. Восход, д. 16, пом. 1325

г. Кисловодск, ул. Широкая/пр. Дзержинского, 39/45

г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 13, корп. 2

г. Томск, тр. Иркутский, д. 32

С 28 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Братск, ул. Советская, д. 1, пом. 1010

г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 39

г. Калининград, пр. Советский, д. 30-34

г. Красноярск, ул. Высотная, д. 5, пом. 1

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 260

г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 48А

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 69

С 29 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Братск, ул. Енисейская, д. 64Б, пом. 1001

г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 5

г. Орск, пр. Ленина/ул. Нефтяников, д. 57/1

С 30 июля офисы, расположенные по адресам:

г. Белогорск, ул. Скорикова, д. 20, пом. 3-16

г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, д. 42, пом. 1003

г. Красноярск, ул. Щорса, д.31, пом. 72

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, кор. 1, лит. Б, пом. 31Н

г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 2

г. Челябинск, ул. Салютная, д. 8, пом. 11

г. Чита, микрорайон 1, д. 4, пом. 2

г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 48, пом. 30

Ранее 107 офисов банка Восточный уже стали отделениями Совкомбанка. Список доступен по ссылке.

Теперь вы всегда можете узнать актуальное время работы всех данных офисов на сайте Совкомбанка