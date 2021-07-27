Дальневосточный банк открыл в офис в Комсомольске-на-Амуре по новому адресу

Операционный офис 35 АО «Дальневосточный банк» в Комсомольске-на-Амуре, расположенный теперь по новому адресу проспект Ленина, 18, обеспечивает комфортное обслуживание всех категорий клиентов. Здесь созданы условия для индивидуального решения финансовых вопросов любого уровня и сложности: частные клиенты и юридические лица могут воспользоваться полным спектром банковских услуг. Наиболее востребованы из них программы кредитования, расчетно-кассовое обслуживание, операции по вкладам, выпуск и обслуживание пластиковых карт. Удобное зонирование и навигация позволяют единовременно обслуживать большое количество клиентов. В зоне самообслуживания в формате 247 можно совершить все необходимые платежи — перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие и внесение денежных средств и другие операции.

«При проектировании всех клиентских зон были учтены высокие стандарты современного банковского обслуживания, созданы условия для предоставления комфортного и качественного сервиса»,- отметил директор Операционного офиса 35 АО «Дальневосточный банк» в Комсомольске-на-Амуре Александр Капанин.

Режим работы офиса:

С физическими и юридическими лицами:

понедельник-пятница с 09:00 до 19:00, без перерыва;

выходной: суббота, воскресенье.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).