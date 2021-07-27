Дальневосточный банк пригласил предпринимателей Бурятия на онлайн семинар о преимуществах системы быстрых платежей

Дальневосточный банк приглашает своих клиентов – представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей присоединиться к онлайн мероприятию по теме «Система быстрых платежей. Возможности для бизнеса» в формате видеоконференции с использованием сервиса iMind в сети Интернет, организованному Отделением по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Специалисты доступно и просто расскажут возможностях системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса.
Мероприятие состоится 28.07.2021 с 15:00 до 16:00 часов (по местному времени).
Для подключения к мероприятию выполните следующее:
- Для входа через браузер (рекомендуется Google Chrome ) с рабочего места, подключенного к сети Internet, пройдите по ссылке: https://cbr.imind.ru/
- Перейдите на вкладку «Подключиться к мероприятию по ID».
- В поле «ID мероприятия» введите значение 494-890-078 и нажмите кнопку «Продолжить».
- Выберите вкладку «Я не зарегистрирован в системе».
- В Поле «Имя» введите ФИО /наименование своей организации.
- Нажмите кнопку «Войти в мероприятие».