Дальневосточный банк пригласил предпринимателей Бурятия на онлайн семинар о преимуществах системы быстрых платежей

Дальневосточный банк приглашает своих клиентов – представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей присоединиться к онлайн мероприятию по теме «Система быстрых платежей. Возможности для бизнеса» в формате видеоконференции с использованием сервиса iMind в сети Интернет, организованному Отделением по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Специалисты доступно и просто расскажут возможностях системы быстрых платежей для малого и среднего бизнеса.

Мероприятие состоится 28.07.2021 с 15:00 до 16:00 часов (по местному времени).

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