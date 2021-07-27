Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 самых активных банковских пресс-служб

Пресс-служба Примсоцбанка вошла в ТОП-15 рейтинга самых активных банковских пресс-служб и заняла в нём 11 строчку, а также стала участником списка структур с лучшим приростом индекса. Исследование проводил финансовый портал Brobank.ru, данные представлены за II квартал 2021 года.



Рейтинг опирается на индекс активности. Он отображает среднесуточное число публикаций той или иной кредитной организации на своем официальном ресурсе за оцениваемый период. Важно отметить, что во внимание приняты все релизы, связанные именно с банком. Начиная от новостей о смене тарифов, заканчивая релизами, основанными на ТОПах сторонних интернет-изданий.



Эксперты портала отмечают, активность пресс-службы банка зависит не от размеров организации. Более важную роль играет выбранная политика в медиа-пространстве.



*Справка: Brobank.ru – бесплатный сервис подбора финансовых продуктов банков и кредитных компаний. Самый популярный сайт рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/ТОП-100». Входит в ТОП-5 ресурсов по версии Mail.ru профильной категории «Деловой Мир» и тройку лидеров подгруппы «Банки». Среднемесячная аудитория на текущий момент - более 1 000 000 человек. Создан в 2014 году.