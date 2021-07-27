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Райффайзенбанк и X5 Group заключили новое кредитное соглашение

В рамках развития партнерских взаимоотношений Райффайзенбанк и X5 Group, ведущая розничная компания России, расширили сотрудничество, заключив новое долгосрочное кредитное соглашение во 2 квартале 2021 года.

«Райффайзенбанк — надежный партнер, многолетнее сотрудничество с которым по кредитованию и организации облигационных займов позволяет нам эффективно управлять кредитным портфелем», — отметила Наталья Загвоздина, Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами X5 Group.

«Как динамичному и инвестиционно привлекательному бизнесу с высокими кредитными и ESG рейтингами X5 Group доступны лучшие предложения на рынке, поэтому нам особенно приятно, что компания выбрала наше предложение по заключению кредитного соглашения. Мы давно работаем с X5 Group и рады предложить компании все необходимые финансовые инструменты», — заявил Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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