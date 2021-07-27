Райффайзенбанк и X5 Group заключили новое кредитное соглашение

В рамках развития партнерских взаимоотношений Райффайзенбанк и X5 Group, ведущая розничная компания России, расширили сотрудничество, заключив новое долгосрочное кредитное соглашение во 2 квартале 2021 года.

«Райффайзенбанк — надежный партнер, многолетнее сотрудничество с которым по кредитованию и организации облигационных займов позволяет нам эффективно управлять кредитным портфелем», — отметила Наталья Загвоздина, Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами X5 Group.