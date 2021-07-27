Райффайзенбанк назвал причины, из-за которых россияне откладывают получение налогового вычета

Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет, показало исследование Райффайзенбанка. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). 8% респондентов думают, что сделать это сложно, и процедура займет много времени, а ещё 8% вообще не знали о такой возможности. 12% признались, что не могут это сделать из-за «серой» зарплаты. Треть опрошенных (31%) рассказали, что время получать налоговый вычет ещё не пришло.

Срока давности в получении налогового вычета нет. Но можно подать документы только за три последних года, то есть вернуть часть налогов, уплаченных за это время.

Среди тех, кто уже оформил налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку, 13% вернули максимальную сумму сразу. 27% респондентов получали деньги в течение двух лет, 31% — в течение трёх и 29% — в течение четырёх лет.

Для получения налогового вычета нужны будут следующие документы: копия документа, удостоверяющего личность, или заменяющего его, справка о доходах 2-НДФЛ , Декларация 3-НДФЛ (нужна только для получения вычета через налоговую), копии документов, подтверждающих право на собственность, заверенная копия ипотечного договора с банком, и справка из банка об уплаченных процентах.

13% опрошенных россиян с ипотекой обращались в специальную фирму или к специалисту, который помог оформить все документы для налогового вычета. Равное количество респондентов (по 38%) либо сделали всё онлайн, либо распечатывали и относили бумажные версии заявлений и документов в налоговою. 11% использовали оба способа: что-то сделали онлайн, за чем-то пришлось идти в офис. При этом 48% получали справки от банка в отделении, потому что посчитали, что так будет надежнее, а 34% — онлайн. 18% обладателей ипотеки хотели получить справки дистанционно, но что-то пошло не так, и пришлось идти в банк.

«Мы постоянно улучшаем качество нашего сервиса, чтобы решение квартирного вопроса для клиентов было простым. Например, чтобы заказать и получить справки об уплаченных процентах по ипотеке, им не надо идти в отделение или дозваниваться в банк — все документы доступны в пару кликов в мобильном приложении Райффайзен Онлайн», — говорит Антон Красильников, руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что большинство россиян уверены, что при покупке квартиры в ипотеку, они имеет право лишь на один налоговый вычет. Однако в этом случае их полагается целых два: 13% от стоимости жилья и 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку.