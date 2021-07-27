Экспорт бензина могут запретить в России

Минэнерго примет решение в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

«Нормативка на временный запрет готова. Сейчас смотрим детали и на ежедневную динамику. Последние два дня на бирже и объемы выросли, и цены стали идти вниз. Поэтому все документы готовы, получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены», – сказал он.

Минэнерго также считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо рыночным способом, за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. «Это не должно делаться в ущерб компаниям, мы должны долгосрочную предсказуемость создавать», – добавил Сорокин.