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Особый противопожарный режим в Иркутской области продлен до 30 августа

Режим предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности, сообщили SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Это запрет на посещение лесов при наступлении III класса и выше; запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Режим распространяется на Бодайбинский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, Братский и Чунский районы, а также города Усть-Илимск и Братск.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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