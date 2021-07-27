За прошедшие сутки 395 жителей Приангарья заболели коронавирусом

От инфекции скончались 33 человека.

Выздоровели – 282 человека, скончались непосредственно от COVID-19 – 33. На лечении находятся 13 188 человек. Общее число больных перешло отметку в 84,2 тыс.

Напомним, что по суточному числу смертей Иркутская область входила в тройку лидеров в России. Глава регионального минздрава Яков Сандаков прокомментировал ситуацию с высокой смертностью в Приангарье от коронавируса. По его словам, действительно, летальность от ковида в третью волну выше, чем в первую и вторую, но и по другим регионам она тоже выросла.