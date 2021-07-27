Кампус для молодых ученых планируют создать в Иркутске

Проект представили Минобрнауки, сообщили SIA.RU в администрации.

Проект предполагает создание в Иркутске университетского городка, включающего учебные, научные, социально-культурные объекты, комфортное жилье и гостиницы. Кампус призван способствовать формированию необходимой среды и образовательного пространства для молодых ученых и студентов.

Размещение кампуса между Академгородком и Студгородком обеспечит объединение образовательных организаций с Академией наук в целях развития научного потенциала региона.

Университетами-бенефициарами проекта станут Иркутский национальный исследовательский технический университет и Иркутский государственный университет. Это системообразующие учебные заведениям региона с общей численностью студентов свыше 30 000 человек.

Оба вуза готовят специалистов по большому числу приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской экономики с учетом Стратегии научно-технологического развития и Национальных целей развития Российской Федерации.

В университетах готовят специалистов в области информационных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности. Кроме IT-сферы студенты осваивают компетенции в таких перспективных областях как нетрадиционная и возобновляемая энергетика, BIM–технологии, управление роботизированными системами, беспилотный транспорт, композиционные материалы. Оба университета участвуют в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».