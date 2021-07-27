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Реликвию из семьи потомка декабриста представят в доме Волконских

Домашний альбом начала XIX века, принадлежавший первой жене декабриста Елизавете Матвеевне Челищевой (1796–1820) покажут в музее 30 июля, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Эту реликвию привезла в Иркутск семья Куликовых из Нижнего Новгорода. Хранитель альбома Юрий Юрьевич Куликов – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН. Юрий Юрьевич – потомок Софьи Иосифовны, дочери И.В. Поджио от брака с Е.М. Челищевой.  

Посетители смогут увидеть альбом и познакомиться с его содержанием и историей в течение только одного дня – альбом будет доступен в экспозиции Дома Волконских 30 июля с 10.00 до 18.00. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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