Братская студия телевидения рассказала о переобучении работников ковидных госпиталей

Больничные койки заняты практически на 100%. В самом начале пандемии такой сценарий развития событий предсказал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Он инициировал строительство специализированных «Центров помощи и спасения», передает Братская студия телевидения.

Ачинск, Богучаны, Братск, Краснотурьинск, Саяногорск, Тайшет, Шелехов. Семь городов и семь «Центров помощи и спасения». В их стенах – те, чья болезнь протекает очень тяжело. Врачи здесь опытные и высококвалифицированные. В каждом учреждении самое современное оборудование. Но для того, чтобы остановить пандемию, этого мало. Чтобы оказывать достойное сопротивление мутирующему вирусу, медикам приходится постоянно учиться, перенимать опыт коллег из других городов.

Онлайн-семинар с профессором одной из ведущих клиник Москвы – составляющая обширной программы по поддержке региональной медицины от Олега Дерипаски. Новый актуальный образовательный курс по борьбе с короновирусной инфекцией был организован для 200 врачей из разных городов страны.

Поддержка не только теоретическая, но и практическая. Кадровый состав «Центров помощи и спасения» усиливается специалистами из столичного региона. Чаще всего это анестезиологи-реаниматологи с большим опытом лечения COVID-19. Алексей Бидин, врач с 30-летним стажем, приехал работать в Братск из Коломны. И также получил возможность понять участие в онлайн-обучении.

«Мы узнаём новое практически каждый день. Ковид меняется, течение заболевания меняется, ответ на наше лечение. Те сведения, которые они дают, это не просто практическая работа, это самая настоящая научная, ещё неопубликованная статья. Они не просто пробуют какие-то препараты, они проводят испытания по всем правилам и дают нам рекомендации, которыми мы можем пользоваться. Ну не просто, знаете, как кто-то друг другу нашептал на ушко. Это, вообще-то, самая настоящая наука. Это надо использовать и с этим надо работать», – Алексей БИДИН, врач-анестезиолог-реаниматолог, Коломна.

Обучение медиков в очном и онайн-форматах происходит регулярно. Так же как и поставки средств индивидуальной защиты, аппаратов и лекарств. С начала пандемии в города присутствия РУСАЛа было передано более трёх миллионов масок, свыше 600 тысяч противочумных костюмов, халатов, бахил, антисептиков. Поддержка исчисляется десятками миллионов рублей. Только в июле в больницы Красноярского края передано три машины скорой помощи, в Шелехов отправлено 11 баллонов важного сейчас кислородного концентрата.

Поддержку, которая оказывается регионам РУСАЛом и основателем компании Олегом Дерипаской лично, переоценить трудно. Это сотни и тысячи спасённых жизней. Однако сделать свой вклад в борьбу с пандемией может каждый из нас. И на это не потребуется каких-либо сверхусилий. Соблюдайте санитарные требования – носите маску, соблюдайте социальную дистанцию, используйте антисептики. Если нет противопоказаний, обязательно поставьте прививку.