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Как иркутский рынок труда реагирует на обязательную вакцинацию сотрудников

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса ситуация нестабильна, узнали аналитики Авито Работы (документ есть у SIA.RU).

В июне-июле 2021 года по сравнению с апрелем-маем в целом по стране количество вакансий увеличилось на 4%. При этом откликов на вакансии стало больше на 8%. В Иркутске вакансий стало больше на 7%, откликов – больше на 15%. Количество вакансий и активность соискателей растут в первую очередь там, где нет обязательной вакцинации, но есть и исключения.

Активнее всего сотрудников стали искать рестораны и гостиницы Тюмени: на 19% чаще. На втором месте Екатеринбург, где в июне-июле появилось на 13% больше объявлений о найме, чем в апреле-мае. Замыкает тройку городов со всплеском активности работодателей Новосибирск (+12%). В Иркутске вакансий стало больше на 7%.

Работодателям приходится платить чуть больше новым сотрудникам, которые приходят на место ушедших. Медианная зарплата в России в группе профессий «Туризм, рестораны» составила 26 000 рублей, увеличившись за последние пару месяцев на 4%, а в Иркутске – 27000 рублей.

В России самый большой рост зарплаты (на 18%, до среднего показателя 30 000 рублей) зарегистрирован в Новосибирске, который является одним из лидеров по росту числа вакансий. Также зарплаты выросли в Тольятти (+9%, 24 000 рублей), Нижнем Новгороде (+8%, до 28 000 рублей), Казани (+6%, 29 600 рублей). Во всех этих городах количество вакансий выросло, то есть часть работодателей вынуждена предлагать зарплаты выше, чтобы привлечь сотрудников.

В Москве, которая первой ввела обязательную вакцинацию (работодатели ряда сфер должны были привить не менее 60% сотрудников первой дозой до 15 июля), количество вакансий в гостинично-ресторанном бизнесе, напротив, сократилось на 7%. Это связано в первую очередь с ограничениями, согласно которым в рестораны не должны были пускать посетителей без QR-кода. Многие заведения вынужденно уходили на каникулы до лучших времен или вообще закрывались.

В Санкт-Петербурге количество вакансий сократилось на 3%. При этом в столицах зарплаты поднялись, несмотря на уменьшение количества вакансий. В Москве прирост оказался практически незаметным (+1%, 45 000 рублей), а вот в Петербурге размер оплаты труда вырос почти на 7% до 38 400 рублей.

В городах, где вакцинация сотрудников в гостинично-ресторанной сфере обязательна, наблюдается разнонаправленная динамика показателей активности рынка. Так, в

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Калининграде количество вакансий уменьшилось на 13%, а соискательская активность возросла на 9%, зарплаты же не изменились. В Ростове-на-Дону увеличилось как число вакансий, так и число откликов на них, зарплаты также остались неизменными.

Активность соискателей максимально увеличилась за последние два месяца в Тюмени: на 35% больше откликов на вакансии, на втором – Тольятти (+31% откликов), на третьем – Киров (+29%).

С началом новой вспышки коронавирусной инфекции регионы России стали вводить обязательную вакцинацию для определенных групп граждан, в том числе для представителей тех или иных профессий. В каждом регионе список профессий свой, а всего таких регионов на конец июля более тридцати. В некоторых субъектах федерации обязательную вакцинацию решили ввести только для госслужащих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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