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Пункты для вакцинации педагогов открыли в Иркутске

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С 26 июля в Иркутске начали действовать прививочные кабинеты для педагогов. Они открыты на базе школы № 14 на улице Карла Либкнехта, 131 и школы №19 на улице Лермонтова, 279.

В пресс-службе мэрии подчеркивают, вакцинация педагогов является добровольной, будет проходить по предварительной записи. До 20 августа планируется привить до 70% педагогического состава общеобразовательных школ города.

– Кабинеты вакцинации на базе школ открыты по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Необходимо привить учителей и воспитателей до начала учебного года. Хочу особо подчеркнуть: такие меры профилактики против распространения коронавирусной инфекции крайне важны сегодня. Мы прилагаем все необходимые усилия, чтобы обучение в сентябре началось в очном формате, – прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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