Иркутский спортсмен Артём Черноусов стал призёром Олимпийских игр

Он завоевал серебряную медаль в пулевой стрельбе на летних Олимпийских играх в Токио в Японии, сообщили SIA.RU в администрации.

Артём Черноусов является воспитанником областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко. Он шесть лет занимался стрельбой из лука и получил звание кандидата в мастера спорта. С 2011 года начал тренироваться у Заслуженного тренера России по пулевой стрельбе Галины Корзун. В 2014 году иркутянин вошёл в состав сборной команды страны. Он чемпион мира, трёхкратный чемпион II Европейских игр, многократный чемпион Европы, неоднократный призёр чемпионатов Европы и мира.

За высокие спортивные достижения в Иркутской области в целях поощрения спортсменов и тренеров по итогам года предусмотрены единовременная выплата и ежемесячное денежное содержание. Размер единовременной выплаты за второе место на Олимпийских играх составляет 400 тыс. рублей.

Напомним, что недавно уроженка посёлка Усть-Ордынский завоевала серебро на олимпиаде по стрельбе из лука в Токио. Сейчас Светлана Гомбоева живет и тренируется в Иркутске.