Оперативные службы Иркутска приведены в полную готовность из-за поднятия уровня воды

Вечером 26 июля режим сброса воды на Иркутской ГЭС будет повышен до 3 300 кубических метров в секунду. Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов. На 26 июля в Иркутске в СНТ «Елизовский» подтоплены 31 участок, 19 дачных домов. Все оперативные службы приведены в полную готовность, сообщили SIA.RU в пресс-службе мэрии.

– В нашем резерве более 300 единиц техники и 900 человек. Экипажами аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» каждые 2 часа проводится мониторинг уровня реки, осуществляется объезд на катере акватории нижнего бьефа Ангары. В случае необходимости жители могут напрямую обратиться в аварийно-спасательную службу для эвакуации или для получения иной помощи, – подчеркнул начальник МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.