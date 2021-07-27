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Оперативные службы Иркутска приведены в полную готовность из-за поднятия уровня воды

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Вечером 26 июля режим сброса воды на Иркутской ГЭС будет повышен до 3 300 кубических метров в секунду. Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов. На 26 июля в Иркутске в СНТ «Елизовский» подтоплены 31 участок, 19 дачных домов. Все оперативные службы приведены в полную готовность, сообщили SIA.RU в пресс-службе мэрии.

– В нашем резерве более 300 единиц техники и 900 человек. Экипажами аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска «Безопасный город» каждые 2 часа проводится мониторинг уровня реки, осуществляется объезд на катере акватории нижнего бьефа Ангары. В случае необходимости жители могут напрямую обратиться в аварийно-спасательную службу для эвакуации или для получения иной помощи, – подчеркнул начальник МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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