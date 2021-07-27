Новости

Дорогу построят на Ольхоне

Ее планируют открыть к 2024 году.

Четыре года назад президент страны дал поручение по строительству качественной дороги на Ольхоне. Строительство шло вразрез с природоохранным законодательством, сейчас все эти сложности решены.

«Реконструкцию будем проводить поэтапно. Объем работ большой – 42 километра. Сделать их за 1 год нереально. Но главное – начало положено. К 2024 году планируем открыть дорогу», – пишет губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

На первом этапе строители приведут в порядок участок длиной 5,5 километра. Ход работ постоянно контролируют экологи, общественники, местные власти. Сейчас создается онлайн-ресурс на котором будет видно, не заходят ли дорожники на охраняемую территорию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров
Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров
Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании