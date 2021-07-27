Дорогу построят на Ольхоне

Ее планируют открыть к 2024 году.

Четыре года назад президент страны дал поручение по строительству качественной дороги на Ольхоне. Строительство шло вразрез с природоохранным законодательством, сейчас все эти сложности решены.

«Реконструкцию будем проводить поэтапно. Объем работ большой – 42 километра. Сделать их за 1 год нереально. Но главное – начало положено. К 2024 году планируем открыть дорогу», – пишет губернатор области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

На первом этапе строители приведут в порядок участок длиной 5,5 километра. Ход работ постоянно контролируют экологи, общественники, местные власти. Сейчас создается онлайн-ресурс на котором будет видно, не заходят ли дорожники на охраняемую территорию.