Кобзев назначил советника по вопросам научного центра мирового уровня на Байкале

Глава Иркутской области Игорь Кобзев 16 июля на заседании назначил советником губернатора, курирующим вопросы научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» директора Института химии имени А.Е. Фаворского СО РАН Андрея Иванова, сообщается на сайте академии.

«Андрей Иванов представил на заседании проект модели управления НОЦ, где на региональном уровне высшим органом является Наблюдательный совет. Также предлагается создать автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься образовательными программами, обучением, стажировками, стартапами, патентно-лицензионным сопровождением, выставочными и другими мероприятиями», – говорится в сообщении.

В деятельности НОЦ «Байкал» примут участие 47 организаций, включая государственные, коммерческие, научные, образовательные. В проект программы деятельности центра включены переработка промышленных отходов и древесины, биофарма.

Напомним, 9 июля совместный проект по созданию научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» выиграл грант президента страны.